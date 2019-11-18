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Политика | Депутаты задним числом прекратили полномочия Виктора Кувайцева в гордуме

18.11.2019|15:09
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В понедельник, 18 ноября, на комиссии Пензенской городской думы рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева.

После победы партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября он прошел в думу по единому избирательному округу. Однако в качестве депутата трудился недолго.

Глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что на основании заявления, поступившего от Виктора Кувайцева, предлагается считать его полномочия прекращенными с 28 октября. Соответствующий документ следует направить в избирательную комиссию города.

«Пока полномочия не будут переданы следующему по списку, дума будет функционировать в составе 34 человек», - уточнил Владимир Мутовкин.

Все присутствовавшие на заседании депутаты проголосовали за принятие решения единогласно.

28 октября губернатор подписал распоряжение о назначении бывшего мэра Пензы на должность первого заместителя председателя областного правительства. Виктору Кувайцеву поручено курировать ряд направлений, главное из которых - реализация национальных проектов в регионе.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

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Гость|18.11.2019 15:54|

Он на фото в умат?

Гость|18.11.2019 16:00|

Кувайцев своего сына приструнить не может,управленец выискался.

Гость|18.11.2019 16:04|

Губернатор задним числом прекратил полномочия Стрючкова. В Пензе всё через зад.

Гость|18.11.2019 16:19|

Какое решение по депутату,замешанному в деле о ночных клубах?

Гость|18.11.2019 16:32|

Фамилию спиногрыза

Гость|18.11.2019 16:33|

А комиссия уполномочена решать такие вопросы или все же нужно было вынести на сессию?

Имя: Гость
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