28.10.2019 | 08:44

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем автомобилиста. Праздник отмечался в воскресенье, 27 октября.

Глава региона опубликовал видео, на котором запечатлено, как он управляет автомобилем «Лада».

Ранее Белозерцев уже выкладывал ролики, где он водит машину. В июне губернатор агитировал своих подписчиков соблюдать правила дорожного движения.

«Сегодня работаю в Москве, на Госсовете, главная тема которого - безопасность дорожного движения. Тема острая, болезненная. Основная причина ДТП в нашем регионе - нарушение ПДД. Прошу - задумайтесь!» - таким текстом сопроводил Иван Белозерцев видеозапись.

В последнем видео звуковое сопровождение отсутствует. Съемка велась с заднего сиденья, видно, что на переднем пассажирском также кто-то есть. Судя по всему, губернатор едет по трассе.