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Политика | Иван Белозерцев поздравил подписчиков с Днем автомобилиста

28.10.2019|08:44
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил своих подписчиков в Instagram с Днем автомобилиста. Праздник отмечался в воскресенье, 27 октября.

Глава региона опубликовал видео, на котором запечатлено, как он управляет автомобилем «Лада».

Ранее Белозерцев уже выкладывал ролики, где он водит машину. В июне губернатор агитировал своих подписчиков соблюдать правила дорожного движения.

«Сегодня работаю в Москве, на Госсовете, главная тема которого - безопасность дорожного движения. Тема острая, болезненная. Основная причина ДТП в нашем регионе - нарушение ПДД. Прошу - задумайтесь!» - таким текстом сопроводил Иван Белозерцев видеозапись.

В последнем видео звуковое сопровождение отсутствует. Съемка велась с заднего сиденья, видно, что на переднем пассажирском также кто-то есть. Судя по всему, губернатор едет по трассе.

Источник — видео www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость|28.10.2019 08:57|

Спасибо от всех автомобилистов за хорошие дороги! За заботу.

Гость|28.10.2019 08:58|

Выборы на носу надо ближе к народу с Крузака на тазик пересел.

Гость|28.10.2019 09:00|

а у нас есть ГИБДД ?

Что там с ночным автопробегом детей, которые танцевали на Кирова и гоняли по встречке по всему городу?

Гость|28.10.2019 09:06|

А что не в "Оку " сел для развозчиков пиццы, поддержал бы отечественного автопроизводителя, и на пицце заработал.

Гость|28.10.2019 09:10|

А Иван Белозерцев не хочет разобраться в ситуации в Надеждено и наркоза малолетних тварей

Гость|28.10.2019 09:16|

Гость писал(a):

А что не в "Оку " сел для развозчиков пиццы, поддержал бы отечественного автопроизводителя, и на пицце заработал.

Пиццу рекламировал беглый бывший президент СССР в Германии этого для унижения всей страны достаточно.

Гость|28.10.2019 09:16|

После того что ОН здесь устроил с непродуманной и не спланированной сверхдорогой реконструкцией Бакунинского моста эти поздравления выглядят как издевательство,особенно сверхценичными выглядят за рулём машины на которой он постоянно ездить не будет.А дальше он демонстративно будет давиться едой для народа с пальмой и крахмалом,соей,и полезет в маршрутку???Он бы лучше задумался почему у нас всплеск ДТП ,Чемодановку проспал ,а МВД проигнорировало,та же история и с ДТП ,полное отсутствие работы ГИБДД и аморфность начальника полковника Курчатова.Может хватит злить народ идиотским пиаром???

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