25.10.2019 | 10:31

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 октября, первым и главным вопросом стало избрание нового главы администрации областного центра.

Четырем кандидатам на пост мэра предоставили для докладов по 10 минут. За это время они должны были изложить свою концепцию развития Пензы.

Едва началась сессия, как разгорелся спор депутатов-коммунистов с главой города Владимиром Мутовкиным.

«Я хочу, чтобы выборы проходили с использованием бумажного носителя!» - внес предложение депутат Александр Смирнов.

Владимир Мутовкин возразил: этот вопрос должен решаться по регламенту после выступления кандидатов. Однако Александр Рогожкин поддержал коллегу, подчеркнув, что необходимо решить вопрос о процедуре голосования вне очереди.

«Зачем нагнетать обстановку? Кому это надо? Какой вопрос вы хотите этим решить? Бюллетени уже готовы, и наш аппарат готов к рассмотрению в любом варианте. Все вопросы должны решаться согласно регламенту, в свое время», - поставил точку над i Владимир Мутовкин.

Документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы подали пять человек. Одному из них, пенсионеру Юрию Вобликову, конкурсная комиссия отказала.

Остались четверо - депутат Законодательного собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.