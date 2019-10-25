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Политика | В городской думе перед избранием мэра Пензы разгорелся спор

25.10.2019|10:31
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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 октября, первым и главным вопросом стало избрание нового главы администрации областного центра.

Четырем кандидатам на пост мэра предоставили для докладов по 10 минут. За это время они должны были изложить свою концепцию развития Пензы.

Едва началась сессия, как разгорелся спор депутатов-коммунистов с главой города Владимиром Мутовкиным.

«Я хочу, чтобы выборы проходили с использованием бумажного носителя!» - внес предложение депутат Александр Смирнов.

Владимир Мутовкин возразил: этот вопрос должен решаться по регламенту после выступления кандидатов. Однако Александр Рогожкин поддержал коллегу, подчеркнув, что необходимо решить вопрос о процедуре голосования вне очереди.

«Зачем нагнетать обстановку? Кому это надо? Какой вопрос вы хотите этим решить? Бюллетени уже готовы, и наш аппарат готов к рассмотрению в любом варианте. Все вопросы должны решаться согласно регламенту, в свое время», - поставил точку над i Владимир Мутовкин.

Документы на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы подали пять человек. Одному из них, пенсионеру Юрию Вобликову, конкурсная комиссия отказала.

Остались четверо - депутат Законодательного собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

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Гость|25.10.2019 10:49|

Кувайцев сильным мэром был, посмотрим теперь как новый глава администрации проявит себя...

Гость|25.10.2019 10:50|

penzainform.ru писал(a):

«Я хочу, чтобы выборы проходили с использованием бумажного носителя!» - внес предложение депутат Александр Смирнов.
БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК! ПОНАБРАЛИ КЛОУНОВ

Гость|25.10.2019 10:51|

Они там и были...

Гость|25.10.2019 10:54|

Гость писал(a):

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ ЭТО
А вот Варфоломей Коробейников с вами несогласный.

Гость|25.10.2019 10:54|

Гость писал(a):

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ ЭТО ПРОШЛЫЙ ВЕК! ПОНАБРАЛИ КЛОУНОВ
что смирнов что рожогкин...

Гость|25.10.2019 10:55|

penzainform.ru писал(a):

Едва началась сессия, как разгорелся спор депутатов-коммунистов с главой города Владимиром Мутовкиным.

имбицилы потому что

Дмитрий Н. Мотовилов|25.10.2019 10:58|

Не сила красит человека. А человек силу.

Гость|25.10.2019 11:00|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Не сила красит человека. А человек силу.
здраасти

Гость|25.10.2019 11:01|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Не сила красит человека. А человек силу.
В чем сила, брат?

Гость|25.10.2019 11:01|

Гость писал(a):

Кувайцев сильным мэром был,
Здравствуйте, Виктор Николаевич! Почему вы не на сессии, а здесь, на форуме?

Гость|25.10.2019 11:04|

Комуняки, видимо в агонии

Гость|25.10.2019 11:05|

кто бы что ни говорил но все эти теоретики типа лузгина и камнева они только говорят красиво а на деле у них опыта в хозяйственной части в жкх и тд а город это хозяйство, и при кувайцеве город стал чище и зимой нормально от снега убирался. ИМХО

Гость|25.10.2019 11:06|

Гость писал(a):

Комуняки, видимо в агонии
смешно смотреть на эти невнятные потуги

Гость|25.10.2019 11:06|

Лузгину победы

Гость|25.10.2019 11:08|

Гость писал(a):

Кувайцев сильным мэром был, посмотрим теперь как новый глава администрации проявит себя...
Новости из другой антивселенной???Самый слабый мэр на нынешний момент.

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Имя: Гость
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