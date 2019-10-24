В четверг, 24 октября, в Пензенской городской думе состоялась внеочередная комиссия по местному самоуправлению.
Главный вопрос, который обсудили депутаты, - выборы нового мэра областного центра. Этот пункт стоит в повестке дня сессии, которая пройдет 25 октября.
Прием заявок от кандидатов велся с 2 по 16 октября. Претенденту на пост должно быть не менее 30 лет, обязательно наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры, как минимум трехлетний стаж муниципальной, гражданской либо государственной службы.
Документы на участие в конкурсе подали пять человек. Одному из них, Юрию Вобликову, конкурсная комиссия отказала. Остались четверо - депутат Законодательного собрания Георгий Камнев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.
21 октября члены комиссии заслушали кандидатов, изложивших свои программы, и допустили к участию в конкурсе всех.
«Завтра на сессии городской думы четыре кандидата - Георгий Камнев, Андрей Лузгин, Денис Леонтьев и Иван Кирюхин - представят народным избранникам свои программы по развитию столицы Сурского края. Достойный занять пост главы администрации Пензы будет выбран из них путем тайного голосования», - сообщается на сайте городской думы.
Требую объяснений от Пензаинформа по поводу дескременации одного из кандидатов, а именно Ивана Кирюхина. Почему в данном сообщении первые три фамилии кандидатов на пост мера выделены синим цветом и подчёркнуты аж двумя чертами, а фамилия Кирюхина не выделена? Это для того, что бы его фамилия была не столь заметной, как других трёх кандидатов?