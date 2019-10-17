17.10.2019 | 13:15

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин опубликовал на своей странице в Instagram размышления по поводу участия в кампании по назначению на должность главы администрации Пензы.

«За последние несколько дней в связи с предстоящими выборами главы администрации г. Пензы столько прочел о себе предположительного, вымышленного, да и что греха таить недоброго. Писать в СМИ можно всякое, думаю, что каждый вправе излагать свои мысли, только делать это надо открыто и честно», - написал кандидат в мэры.

Андрей Лузгин напомнил, что работает в сфере экономики и инвестиционной политики с 2015 года, и перечислил положительные результаты, которых он достиг вместе с коллегами.

Зампред правительства добавил, что принять участие в политической борьбе его заставило желание «попробовать свои силы вместе с командой, объединив усилия власти и общества, сделать шаги к дальнейшему развитию родной и любимой Пензы».

«Конкурс еще впереди. Завтра покажет, что в настоящем было правильно и верно», - завершил Лузгин свой пост.

На кресло мэра Пензы, помимо Андрея Лузгина, претендуют еще четверо - заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, депутат регионального Заксобра Георгий Камнев и пенсионер Юрий Вобликов.

Имена претендентов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии, станут известны 21 октября. 25-го числа на сессии городской думы депутаты выберут мэра путем тайного голосования.