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Политика | Кандидат на должность мэра Пензы просит писать о нем «открыто и честно»

17.10.2019|13:15
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Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин опубликовал на своей странице в Instagram размышления по поводу участия в кампании по назначению на должность главы администрации Пензы.

«За последние несколько дней в связи с предстоящими выборами главы администрации г. Пензы столько прочел о себе предположительного, вымышленного, да и что греха таить недоброго. Писать в СМИ можно всякое, думаю, что каждый вправе излагать свои мысли, только делать это надо открыто и честно», - написал кандидат в мэры.

Андрей Лузгин напомнил, что работает в сфере экономики и инвестиционной политики с 2015 года, и перечислил положительные результаты, которых он достиг вместе с коллегами.

Зампред правительства добавил, что принять участие в политической борьбе его заставило желание «попробовать свои силы вместе с командой, объединив усилия власти и общества, сделать шаги к дальнейшему развитию родной и любимой Пензы».

«Конкурс еще впереди. Завтра покажет, что в настоящем было правильно и верно», - завершил Лузгин свой пост.

На кресло мэра Пензы, помимо Андрея Лузгина, претендуют еще четверо - заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев, глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин, депутат регионального Заксобра Георгий Камнев и пенсионер Юрий Вобликов.

Имена претендентов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии, станут известны 21 октября. 25-го числа на сессии городской думы депутаты выберут мэра путем тайного голосования.

Источник — фото www.instagram.com
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Гость|17.10.2019 13:31|

А смог бы г.Лузгин в открытой и честной борьбе победить Камнева!

Гость|17.10.2019 13:35|

penzainform.ru писал(a):

работает в сфере экономики и инвестиционной политики с 2015 года, и перечислил положительные результаты, которых он достиг вместе с коллегами.
Положительные для кого? Для москвичей и турок?

Гость|17.10.2019 13:37|

мог

Гость|17.10.2019 13:46|

Камнев-мэр?

Ну ее смешите,ораторствовать на митингах-одно,а дерьме ковыряться городском-другое.

Ушлый молодой человек,карьерист в хорошем смысле этого слова,умён, инициативен,но складывается такое впечатление,что Партия-для него трамплин ддя прыжка в Госдуму,а интересы народа ну как-то ...

Да и доверяия к КПРФ нет после "ярых" коммунистов Вороненкова и Бортко,который "кинул" всех на выборах в Питере.

КПРФ нужна серьезная перезагрузка ,начиная со смены лидера,неформат уже и не отвечает современным требованиям.

Гость|17.10.2019 13:47|

penzainform.ru писал(a):

и перечислил положительные результаты, которых он достиг
Оправдываются, путем сказаний о положительных результатах, только воры и лжецы. Честному человеку, хвалится регалиями не нужно - за него говорят его дела.

Гость|17.10.2019 13:49|

penzainform.ru писал(a):

просит писать о нем «открыто и честно»
А почему "открыто и честно" в кавычках?

Гость|17.10.2019 13:55|

Ну а что, хороший кандидат на должность главы администрации города Пензы. Удачи тебе, Лузгин!Парень ты упертый!

Гость|17.10.2019 13:56|

Погоди кандидат, это еще только начало. Дальше про себе еще столько услышишь)))

Гость|17.10.2019 13:58|

Гость писал(a):

Ну а что, хороший кандидат на должность главы администрации города Пензы.
Люб он тебе?

Гость|17.10.2019 13:59|

Всем кандидатам можно только посочувствовать - сколько вы ещё о себе интересного узнаете до 25 октября. А уж сколько узнаете после...

Гость писал(a):

А почему "открыто и честно" в кавычках?
Потому что цитата, наверное.

Гость|17.10.2019 14:03|

Гость писал(a):

Камнев-мэр?

Ну ее смешите,ораторствовать на митингах-одно,а дерьме ковыряться городском-другое.

Ушлый молодой человек,карьерист в хорошем смысле этого слова,умён, инициативен,но складывается такое впечатление,что Партия-для него трамплин ддя прыжка в Госдуму,а интересы народа ну как-то ...

Да и доверяия к КПРФ нет после "ярых" коммунистов Вороненкова и Бортко,который "кинул" всех на выборах в Питере.

КПРФ нужна серьезная перезагрузка ,начиная со смены лидера,неформат уже и не отвечает современным требованиям.

А этот ..как его подмосковный директор совхоза Ленина, тот еще хмырь

Гость|17.10.2019 14:06|

лучшего эра вы не найдёте. только КАМНЕВ Г.П.

Гость|17.10.2019 14:06|

А почему, другие кандидаты не просят говорить о них "открыто и честно"? Разве им нечего скрывать?

Гость|17.10.2019 14:11|

Всегда был уверен, что чиновники и прочие служащие заходят на форум, читают, плюются, возмущаются, обзывают пензаинформ помойкой, и сами же, повизгивая, окунаются с головой. Лузгин, наверно, первый сознал, что читает, многое о себе узнал интересного. Остальные кандидаты круглые сутки, как Лузгин, и внимательно следят, а что там плебс презренный напишет о них.

Гость|17.10.2019 14:11|

Что то у нас маловато "вундеркиндов", которых сразу после учёбы ставят Министрами и зам. Пред. Правительства.

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Имя: Гость
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