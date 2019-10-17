Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.87  |  $  64.61

Политика | Из числа кандидатов на пост мэра Пензы выбыл Юрий Вобликов

17.10.2019|18:27
Печать

Заседание комиссии по рассмотрению документов от кандидатов на пост мэра прошло в закрытом для представителей прессы режиме. Однако результаты заседания обнародованы.

До конкурса допущено четверо. С дистанции сошел 64-летний Юрий Вобликов. Андрей Лузгин, Иван Кирюхин, Денис Леонтьев и Георгий Камнев прошли в следующий тур.

«У нас есть порядок проведения конкурса, и здесь определены критерии отбора кандидатов на должность. 21-го числа будет проходить конкурсная комиссия», - пояснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Пока сложно сказать, сколько претендентов пройдет конкурсный отбор.

«Один, двое, трое, четверо - я не знаю, сколько их будет. Они будут выступать перед депутатами, представлять свою программу, отвечать на вопросы», - добавил Владимир Мутовкин.

Народные избранники будут выбирать нового главу администрации Пензы на сессии путем тайного голосования.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2019 18:59|

ну и ЗРЯ

Гость|17.10.2019 19:05|

вежливо !!! - попросили...................

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!