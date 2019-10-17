17.10.2019 | 18:27

Заседание комиссии по рассмотрению документов от кандидатов на пост мэра прошло в закрытом для представителей прессы режиме. Однако результаты заседания обнародованы.

До конкурса допущено четверо. С дистанции сошел 64-летний Юрий Вобликов. Андрей Лузгин, Иван Кирюхин, Денис Леонтьев и Георгий Камнев прошли в следующий тур.

«У нас есть порядок проведения конкурса, и здесь определены критерии отбора кандидатов на должность. 21-го числа будет проходить конкурсная комиссия», - пояснил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Пока сложно сказать, сколько претендентов пройдет конкурсный отбор.

«Один, двое, трое, четверо - я не знаю, сколько их будет. Они будут выступать перед депутатами, представлять свою программу, отвечать на вопросы», - добавил Владимир Мутовкин.

Народные избранники будут выбирать нового главу администрации Пензы на сессии путем тайного голосования.