В Пензе замначальника УЖКХ оштрафовали за ямы на дороге

Из жизни

В Пензе замначальника УЖКХ оштрафовали за ямы на дороге
Печать
Max

В Пензе заместителя начальника Управления ЖКХ оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги в проезде Черепановых (Поселок Монтажный).

С жалобой на состояние проезжей части в прокуратуру обратился местный житель. Во время проверки надзорный орган установил, что ямы здесь превышают предельно допустимые размеры.

От УЖКХ потребовали устранить нарушения.

Кроме того, прокурор добился привлечения замначальника управления к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.

«Фактическое устранение нарушений - на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
яма дорога штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!