В Пензе замначальника УЖКХ оштрафовали за ямы на дороге

В Пензе заместителя начальника Управления ЖКХ оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги в проезде Черепановых (Поселок Монтажный).

С жалобой на состояние проезжей части в прокуратуру обратился местный житель. Во время проверки надзорный орган установил, что ямы здесь превышают предельно допустимые размеры.

От УЖКХ потребовали устранить нарушения.

Кроме того, прокурор добился привлечения замначальника управления к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 000 рублей.

«Фактическое устранение нарушений - на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.