В Каменке родителю укушенного собакой ребенка выплатили 50 000 руб.

Из жизни

В Каменке родителю укушенного собакой ребенка выплатили 50 000 руб.
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В Каменке в прокуратуру обратилась женщина, чей 11-летний сын пострадал от нападения бездомной собаки.

Животное набросилось на мальчика на улице Горького в июле 2026 года. Ребенка с укушенными ранами доставили в больницу.

Прокуратура обратилась в суд, требуя взыскать с администрации Каменского района, не выполнившей свои обязанности по отлову бездомных собак, компенсацию морального вреда.

Иск удовлетворили. Ребенку присудили 50 000 рублей.

«Решение исполнено, денежные средства перечислены законному представителю несовершеннолетнего», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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