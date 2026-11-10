В Иссе дети погибшего участника СВО едва не потеряли жилье

Из жизни

В Иссе дети погибшего участника СВО едва не потеряли жилье
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В Иссе прокуратура помогла детям погибшего участника СВО сохранить жилье.

Мужчина, будучи сиротой, в свое время получил квартиру по договору найма. Позднее у него родились две дочери, но в договор они включены не были.

Из-за этого после гибели военнослужащего девочки могли лишиться жилья.

Надзорный орган направил в суд иск о признании за несовершеннолетними права на заключение договора социального найма жилого помещения. Требования были удовлетворены.

«Судебное решение исполнено, жилищные права детей восстановлены», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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