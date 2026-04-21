В Бековском районе у женщины забрали машину за пьяную езду

47-летняя жительница Бековского района осталась без машины из-за пристрастия к пьяной езде.

8 ноября прошлого года нетрезвая женщина, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, ехала по поселку на своей «девятке».

Сотрудники полиции остановили ее и отстранили от управления. Освидетельствование показало, что в выдыхаемом ею воздухе содержатся пары спиртного.

Автолюбительница не стала отпираться и признала вину.

Суд назначил сельчанке наказание в виде 180 часов обязательных работ, ей запретили садиться за руль в течение 2 лет.

По ходатайству государственного обвинителя автомобиль женщины был конфискован в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.