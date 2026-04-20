Чиновник в Пензенском районе заплатит за долгий ответ на обращение

В Пензенском районе оштрафован чиновник администрации, который слишком долго рассматривал обращение местной жительницы. Он отреагировал на него только через полтора месяца.

Женщина направила обращение 4 декабря 2025 года. Ее интересовал вопрос в сфере землепользования.

Чиновник, который должен быть изучить жалобу и ответить на нее, вопреки требованиям закона своевременно мер для этого не принял. «Выезд на земельный участок осуществлен лишь 19 января 2026 года, в связи с чем срок рассмотрения обращения был необоснованно продлен», - уточнили в областной прокуратуре.

Надзорный орган, выявив нарушение, внес представление главе Пензенского района. В отношении ответственного должностного лица органа местного самоуправления возбудили административное дело.

В итоге чиновника оштрафовали на 5 000 рублей.