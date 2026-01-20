Страдания от побоев на «Вечере для настоящих мужчин» оценили в 25 000

Зареченец, работавший звукорежиссером в Центре здоровья и досуга, получил кулаком в лицо на дискотеке «Вечер для настоящих мужчин» и попросил выплатить ему полмиллиона в качестве компенсации морального вреда.

Мероприятие проводили 21 февраля 2025 года в преддверии Дня защитника Отечества. Звукорежиссер поссорился с 66-летним посетителем. Тот зашел в пультовую, чтобы заказать песню. Хозяин помещения попросил его выйти, так как здесь нельзя находиться посторонним, а в ответ получил удар.

Кулак посетителя повредил верхнюю губу звукорежиссера. Агрессивного мужчину наказали за побои, оштрафовав на 6 000 рублей.

Пострадавший зареченец обратился в суд закрытого города с иском о компенсации морального вреда. На заседании он рассказал, что действия посетителя были публичными, они оскорбили и унизили его. Кроме того, из-за разбитого лица звукорежиссер не смог участвовать в других общественных мероприятиях. Произошедшее заставило его сильно переживать, он обращался к врачам.

Суд частично удовлетворил иск и вынес решение взыскать с ответчика 25 000 рублей. Пострадавший счел сумму недостаточной и подал апелляцию, попросив о выплате 500 000 рублей.

«Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение без изменения. По ее мнению, назначенная судом первой инстанции сумма отвечает требованиям разумности и справедливости, является достаточной для возмещения страданий истца», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.