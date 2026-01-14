В Спасском районе бывший муж не смог лишить женщину-инвалида пособий

В Спасском районе конфликт между бывшими супругами, имеющими малолетних детей, стал предметом разбирательства в суде.

Мужчина потребовал ограничить экс-супругу в родительских правах и лишить ее возможности получать льготы и пособия от государства.

Он заявил, что женщина имеет хроническое заболевание, связанное с опорно-двигательным аппаратом, является инвалидом, соответственно не может нормально ухаживать за детьми.

Кроме того, по словам истца, бывшая жена злоупотребляет спиртным и по ночам просит детей ходить с ней в магазин за алкоголем; в доме часто собираются шумные компании, организуются застолья, что создает угрозу для малышей.

Однако факты злоупотребления родительскими правами и опасного поведения матери установлены не были, поэтому в иске мужчине отказали, сообщили в Спасском районном суде.