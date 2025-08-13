Пензенцы записали обращение после закрытия Дома культуры в Терновке

13.08.2025 | 08:25

1 июня в Терновке закрылся Дом культуры, единственный на весь микрорайон. Более 400 детей лишились возможности посещать кружки и студии, которые работали в здании на протяжении многих лет.

В терновском Доме культуры занимались почти 300 танцоров из ансамбля «Каблучок», юные циркачи из студии «Улыбка», репетировали вокалисты «Капитошки» и гитаристы.

Родители воспитанников записали видеообращение, в котором выступили за сохранение кружков в Доме культуры. Ролик распространился в Сети.

«Это не просто лишение детей места для занятий, это удар по их мечтам, по их будущему. Это потеря не только для самих ребят, но и для всего Пензенского района, для всей России. Ведь именно в таких коллективах, как «Каблучок», «Улыбка» и «Капитошка», рождаются таланты, воспитываются патриоты, формируется культурное наследие.

Дом культуры - это не просто здание, это сердце района, это место, где бьется пульс жизни, где рождаются мечты и надежды. И лишить детей этого сердца значит лишить их будущего. Необходимо срочно принять меры, чтобы вернуть детям их Дом культуры, чтобы сохранить уникальные коллективы, чтобы не дать угаснуть огню творчества и патриотизма в сердцах юных жителей Пензенского района. Необходимо, чтобы голос этих детей был услышан, чтобы их право на развитие и самореализацию было соблюдено», - обратились пензенцы к властям и всем неравнодушным жителям города и района.

Кружки и студии перевели в досуговый центр села Засечного, однако, по словам родителей воспитанников, здание не приспособлено для занятий и не может вместить такое количество детей. Кроме того, центр расположен за пределами Пензы и до него небезопасно добираться несовершеннолетним без присмотра взрослых.

Терновский Дом культуры с 2006 года находился в залоге у банка. В октябре 2019-го власти заговорили о выкупе его в собственность области, но этого так и не случилось.

Здание ДК капитально не ремонтировали, пензенцы жаловались на холод и сырость в помещениях, на текущую крышу.

В марте 2023-го стало известно, что объект выкупило частное лицо. Пензенцев заверили, что новый собственник проведет ремонт, кружки сохранятся.