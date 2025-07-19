Координатор «ЛизыАлерт» рассказал, как нашли 94-летнюю пензячку

19.07.2025 | 19:13

Координатор пензенского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» Илья Самсонов рассказал, как волонтерам удалось найти пропавшую 94-летнюю пенсионерку. 13 июля она ушла в лес из поселка Золотаревка и не вернулась домой.

Заявка волонтерам поступила только на следующий день после пропажи пожилой женщины. Поиск осложняло то, что пенсионерка плохо слышит.

«Приехали искать бабушку, как обычно, ночью. Это удобно не только потому, что днем наши добровольцы заняты работой, но и потому, что ночью смолкает ветер, насекомые и птицы. Звук распространяется очень хорошо. Параллельно с этой задачей мы устанавливали с помощью местных жителей точку входа в лес и точки свидетельств (несколько очевидцев видели бабушку в день пропажи в лесу)», - рассказал координатор.

К поиску привлекли и овчарку, однако собака не смогла помочь. Днем пенсионерку пытались найти полицейские с кинологом, а также местные жители, которые ходили по тропинкам и грибным местам.

Вечером 15 июля волонтеры «ЛизыАлерт» продолжили работу. Вскоре одна из групп сообщила, что женщина найдена.

«Двигаясь по лесу, работая на отклик и внимательно вслушиваясь в ночную тишину, они услышали стон и неразборчивую речь примерно в тридцати метрах от них. Направившись туда, они увидели нашу пропавшую», - пояснил Илья Самсонов.

Пенсионерка лежала, она не могла самостоятельно идти и очень замерзла (ночью температура опускалась до +15, накануне шел дождь). Женщину эвакуировали из леса и передали медикам, которые доставили ее в больницу.