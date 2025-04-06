До +18: синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 7 апреля

06.04.2025 | 16:08

В понедельник, 7 апреля, в Пензенской области ожидается дождливая и теплая погода, сообщили в Приволжском УГМС.

Ночью синоптики пообещали небольшой дождь в большинстве районов региона. Температура составит +5…+10 градусов.

Утром пасмурно, ожидаются осадки. Термометр покажет около +12. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь.

Воздух прогреется до +13…+18 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 8-13 м/с.

7 апреля - Благовещение. Считалось, что погода в этот день повторится на Пасху. Ясное небо 7-го числа предвещало лето с большим количеством гроз.