В Пензенской области в последний день марта потеплеет до +17

30.03.2025 | 15:35

В Пензенской области в понедельник, 31 марта, синоптики Приволжского УГМС обещают переменную облачность. Осадков не ожидается.

Ночью термометр покажет -2…+3 градуса. Утром будет облачная погода с прояснениями, температура около +2.

Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 6-12 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в последние дни марта благодаря антициклону в регионе установится теплая, сухая и солнечная погода. Атмосферное давление будет повышенным.

На Руси по погоде 31 марта пытались предсказать, каким будет лето. Ясный и солнечный день предвещал теплые июнь, июль и август. Если утром прошли осадки, то это означало, что лето выдастся дождливым. Отсутствие ветра в эту дату предвещало скорые заморозки.