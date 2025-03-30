В Пензенской области в последний день марта потеплеет до +17

В Пензенской области в понедельник, 31 марта, синоптики Приволжского УГМС обещают переменную облачность. Осадков не ожидается.
Ночью термометр покажет -2…+3 градуса. Утром будет облачная погода с прояснениями, температура около +2.
Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Порывы юго-восточного ветра достигнут 6-12 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что в последние дни марта благодаря антициклону в регионе установится теплая, сухая и солнечная погода. Атмосферное давление будет повышенным.
На Руси по погоде 31 марта пытались предсказать, каким будет лето. Ясный и солнечный день предвещал теплые июнь, июль и август. Если утром прошли осадки, то это означало, что лето выдастся дождливым. Отсутствие ветра в эту дату предвещало скорые заморозки.
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