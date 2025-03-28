Сельчанка добилась права на выплату за погибшего на СВО племянника

28.03.2025 | 09:37

Жительница Наровчатского района обратилась в суд с просьбой признать ее фактическим воспитателем племянника, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.

Женщина была назначена его опекуном в 1995 году, когда родителей подростка ограничили в правах. Она воспитывала племянника вместе с родными детьми, он называл ее мамой. Поскольку выплат на содержание опекаемого не хватало для обеспечения ему необходимого уровня жизни, сельчанка растила ребенка за счет своих средств и средств супруга.

Весной 2024 года племянник погиб при исполнении воинского долга в Донецкой Народной Республике. Женщина обратилась в военкомат за выплатой, но ей отказали.

Чтобы получить деньги, ей необходим был статус фактического воспитателя племянника.

Суд изучил материалы дела и заслушал показания свидетелей. Они подтвердили, что сельчанка более 5 лет воспитывала и содержала родственника - до достижения им совершеннолетия.

Женщина получила необходимый статус и теперь сможет реализовать право на получение установленных законом выплат, сообщили в Наровчатском районном суде Пензенской области.