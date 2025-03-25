Банк не смог вернуть деньги после гибели клиента на СВО

25.03.2025 | 18:25

Наровчатский районный суд отказал банку во взыскании долга с наследственного имущества 36-летнего местного жителя, погибшего на СВО.

В 2011 году мужчина заключил с банком кредитный договор и взял 150 000 рублей на срок до 25 ноября 2016-го. Однако деньги он не вернул.

В 2024 году сельчанин заключил с Министерством обороны РФ контракт о прохождении военной службы сроком на 1 год. 3 марта того же года он погиб при выполнении задач в Донецкой Народной Республике.

Банк подсчитал, что по состоянию на июль 2024 года долг умершего с учетом процентов и неустойки составил 511 156 рублей 88 копеек, и обратил иск на его наследственное имущество.

В суде выяснилось, что наследственное дело не заводилось, сведений о тех, кто принял наследство, нет.

«При указанных обстоятельствах спорные отношения регулируются федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ, принятым в качестве мер поддержки лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лиц, принимающих участие в СВО, а также членов их семей.

В соответствии с положениями данного закона все обязательства заемщика, возникшие при заключении кредитного договора (договора займа), прекращаются независимо от даты заключения им кредитного договора», - сообщили в Наровчатском районном суде.

На этом основании банку было отказано в удовлетворении иска.