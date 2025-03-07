В Сосновоборском районе мать бойца СВО столкнулась с волокитой

07.03.2025 | 16:50

Прокуратура Сосновоборского района встала на защиту прав местной жительницы, сын которой принимает участие в специальной военной операции.

По заявлению женщины управление социальной защиты населения и охраны труда администрации района предоставило ей ежемесячную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг.

Согласно законодательству, деньги должны были поступить на счет сельчанки в 10-дневный срок. Однако этого не произошло. Как выяснилось, ответственная за дело чиновница не сформировала заявку на выделение средств в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Прокурор района возбудил в отношении сотрудницы управления соцзащиты дело об административном правонарушении. Мировой судья вынес ей предупреждение.

«Нарушения незамедлительно устранены, ежемесячная денежная выплата в размере 12 232,42 руб. перечислена заявителю. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.