Житель Каменки отсудил у больницы 5000 рублей вместо 200 000

18.02.2025 | 18:01

Житель Каменки через суд добился компенсации морального вреда после обращения в центральную районную больницу имени Г. М. Савельевой.

В 2021 году мужчина упал и сломал правую руку. В тот же день травматолог поставил ему диагноз и зафиксировал предплечье тыльной лонгетой.

Через месяц гипсовую повязку сняли, но деформация нижней трети предплечья осталась: кости срослись неправильно.

С тех пор двигательные функции руки полностью так и не восстановились, болезненные ощущения сохранились и препятствуют полноценной жизни.

Мужчина посчитал, что медики нанесли ему моральный вред, и обратился в суд с требованием взыскать с больницы 200 000 рублей.

Как установила экспертиза, услуга действительно была оказана некачественно, что привело к удлинению срока лечения и неблагоприятно повлияло на общий исход. Однако размер компенсации решили снизить до 5 000 рублей, сообщили в Каменском городском суде.