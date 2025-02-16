В Пензенской области местами ожидается мороз до 23 градусов

В Пензенской области в ночь на понедельник, 17 февраля, местами температура может опуститься до -23 градусов, сообщили синоптики Приволжского УГМС.
В большинстве районов ожидается небольшой снег. Порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с.
Утром будет пасмурно, термометр покажет -12…-14 градусов. Днем прогнозируется облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдет небольшой снег.
Ветер сохранит свое направление (юго-западный) и силу (порывы 7-12 м/с). Температура воздуха составит -9…-14 градусов.
17 февраля в народном календаре - Никола Студеный. В этот день традиционно стояли морозы. Сильные снегопады 17-го числа считались предвестниками обильного урожая пшеницы.
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