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Из жизни

В Пензе болельщики «Кристалла» сожгли шарф с символикой «Дизеля»

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Вечером в среду, 12 февраля, болельщики саратовского хоккейного клуба «Кристалл» после поражения своей команды в матче с «Дизелем» в Пензе решили выплеснуть агрессию и сожгли шарф с символикой соперника.

В Пензе болельщики «Кристалла» сожгли шарф с символикой «Дизеля»

Видео действа быстро появилось под одним из постов в телеграм-канале «Кристалла», а затем стало распространяться пензенскими пабликами. На кадрах видно, как группа молодых людей поджигает шарф под кричалку с угрозами.

Перед этим в саратовском клубе сообщили, что организовали самый масштабный выезд за всю историю: на игру в Пензу отправились 270 болельщиков.

В Пензе болельщики «Кристалла» сожгли шарф с символикой «Дизеля»

В целом в «Дизель-Арене» в тот вечер собралось более 5 000 зрителей.

В основное время определить победителя не удалось: соперники забросили друг другу по 2 шайбы. В овертайме точнее оказались хозяева площадки - «Дизель» одержал верх со счетом 3:2.

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Источник — фото № 2 - чат ХК «Кристалл | Саратов»
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