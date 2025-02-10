Исса вместо Перми: судьба внесла коррективы в планы пензяков

10.02.2025 | 15:02

Компания друзей из Пензы отправилась в Пермь на автомобиле, но выехать за пределы региона у мужчин не получилось.

Машина неожиданно заглохла на 332-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов в Иссинском районе. Пришлось включить аварийную сигнализацию и встать на обочине.

Вскоре на помощь пришли инспекторы ДПС, патрулировавшие дорогу.

«Проверив возможные неисправности, они попытались завести автомобиль, но им не удалось. Стражи порядка при помощи троса отбуксировали неисправное транспортное средство до ближайшего кафе, чтобы водитель и его пассажиры могли согреться и в комфортных условиях дождаться эвакуатора», - рассказали в областной ГАИ.

Все, кому нужна помощь на дороге, могут обратиться к ближайшему экипажу или позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 112.