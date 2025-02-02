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Из жизни

3 февраля в Пензенской области ожидается мокрый снег

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В Пензенской области в ночь на понедельник, 3 февраля, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается небольшой мокрый снег. Температура опустится до -6 градусов.

Утром осадки сохранятся, термометр покажет около нуля. Днем будет облачно, в большинстве районов региона ожидается снегопад. Температура воздуха составит +1…-4 градуса.

Синоптики предупредили: местами дороги покроет гололедица. Порывы южного ветра достигнут 7-12 м/с.

3 февраля в народном календаре - Максимов день. По погоде в эту дату судили о будущем урожае. Например, безоблачное небо предвещало, что он окажется скудным, а сильный снег, наоборот, означал, что озимые уродят.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что февраль будет холоднее января. Морозы в Пензенскую область вернутся уже к концу предстоящей недели.

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