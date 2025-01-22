23 января в Пензенской области будет ветрено и морозно

В ночь на четверг, 23 января, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается юго-восточный ветер с порывами до 13 м/с. Столбик термометра опустится до -10…-15 градусов. Осадков не будет.
Утро выдастся пасмурным, термометр покажет около -10, ощущаться они будут как -17.
Днем синоптики обещают переменную облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха составит -6…-11 градусов. Порывы юго-восточного ветра местами усилятся до 15-18 м/с.
На Руси верили, что по погоде 23 января можно понять, каким будет лето. Например, иней на деревьях предвещал короткое и холодное. Безоблачное небо в этот день означало, что стоит ожидать раннюю весну.
Ранее сообщалось, что холода в Сурский край принес антициклон. Однако к воскресенью он ослабит свои позиции, и морозы свыше 10 градусов уйдут.
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