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Из жизни

2 января в Пензенской области ожидается сильный ветер

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В Пензенской области в ночь на четверг, 2 января, местами ожидаются сильный снег и ветер с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха составит -1…-6 градусов, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Утром прогнозируется дождь со снегом, термометр покажет около 0…+1.

Днем характер погоды не изменится. Синоптики предупредили, что будет облачно с прояснениями, местами пройдет мокрый снег. Юго-западный ветер не утихнет, скорость порывов останется такой же, как ночью.

Температура воздуха составит -2…+3 градуса.

«В первых числах нового года территория Пензенской области окажется во власти обширных атлантических циклонов. Мощными западными потоками в регион станет закачиваться теплый и влажный воздух», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Поэтому в Сурском крае ожидаются порывистый ветер, осадки смешанного типа, потепление и гололед.

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