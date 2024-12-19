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Из жизни

Житель Каменского района не хотел платить банку и потерял Nissan Almera

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Из-за долга в 600 000 рублей житель Каменского района лишился своей иномарки 2013 года выпуска.

Суд обязал мужчину вернуть деньги АО «Экспобанк», однако тот игнорировал исполнение решения и избегал встреч с судебными приставами.

Служитель закона установил, что у должника есть автомобиль Nissan Almera Classic. На машину немедленно наложили запрет на регистрационные действия.

«Следующим шагом стали активные поиски автомобиля. В одном из близлежащих сел удалось обнаружить искомую машину. Воспользовавшись эвакуатором, ее быстро изъяли, и теперь она пойдет под молот аукциона, а вырученные деньги будут направлены на погашение задолженности», - рассказали в УФССП Пензенской области.

Ранее сообщалось о 25-летней жительнице Бессоновского района, задолжавшей кредитной организации более 600 000 рублей. Молодая женщина выполнила обязательства, только когда узнала, что может потерять 2 своих автомобиля.

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