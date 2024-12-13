В Иссинском районе семья с ребенком застряла на пути в Пензу

13.12.2024 | 11:23

В Иссинском районе сотрудники ГАИ помогли семье с ребенком, попавшей в трудную ситуацию на дороге.

Полицейские патрулировали трассу Нижний Новгород - Саратов и на 326-м километре заметили стоящую «Ладу-Приору». Водитель был снаружи, его жена и 11-летний сын - внутри.

Мужчина рассказал, что на пути из Чебоксар в Пензу машина заглохла и перестала заводиться: оборвался ремень ГРМ.

«Стражи порядка без промедления отбуксировали автомобиль до ближайшего придорожного кафе. Семья поблагодарила автоинспекторов за неравнодушие», - сообщили в областной ГАИ.

Водителям напомнили, что личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения. О происшествии можно рассказать по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.