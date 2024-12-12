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Из жизни

Должник вернул деньги после попытки пристава наложить арест на телефон

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В Лунинском районе судебный пристав вынудил мужчину выплатить долг по кредиту. Сельчанин вернул более 2 млн рублей.

Сначала у должника арестовали автомобиль и бытовую технику, но эта мера на него не подействовала.

Мужчину снова пригласили на личный прием к приставу, и в ходе беседы выяснилось, что у него при себе мобильный телефон. Служитель закона потребовал предоставить устройство, чтобы наложить на него арест.

Должник отказался, и на него составили протокол за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов.

После этого мужчина решил, что долг лучше выплатить, и полностью погасил его, включая исполнительский сбор, сообщили в УФССП России по Пензенской области.

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