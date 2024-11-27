Пензенцев привлек сугроб в частном секторе на Западной Поляне

27.11.2024 | 19:45

Обочина в 2-м Объединенном проезде на Западной Поляне, в начале осени ставшая популярной у любителей порыться в траве, теперь привлекает людей снегом. Одни прячут в нем что-то, а другие пытаются это найти.

Незваных гостей местные жители стали замечать с 19 сентября. На протяжении нескольких дней неизвестные приходили пешком, приезжали на такси или на личном транспорте, чтобы посетить заросли у дома № 18.

После того как ситуацию осветили СМИ, территория на время потеряла популярность. Однако затишье длилось недолго, и теперь посторонние вновь используют обочину в своих целях: стоя прямо на сугробах, копаются в снегу.

Люди не замечают, что их снимают, или не обращают внимания на это и продолжают поиски.

Происходящее вызывает беспокойство у жителей ближайших домов. Они считают, что неизвестные ищут запрещенные вещества.