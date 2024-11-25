Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензячке решить вопрос с ремонтом дороги к дому в Железнодорожном районе.
Женщина воспитывает ребенка с инвалидностью, и ей часто приходится вызывать скорую медицинскую помощь. Но подъехать к ее частному дому на улице Кошевого невозможно из-за разбитой дороги.
Пензячка попросила помощи у Вадима Супикова.
В рамках депутатской деятельности он оперативно отреагировал на обращение: при взаимодействии с городским управлением ЖКХ было принято решение отсыпать участок асфальтовой крошкой.
Работы уже выполнены в полном объеме.
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