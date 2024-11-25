Сетевое издание|18+|Понедельник|25 ноя 2024|15:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

Печать
Telegram

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензячке решить вопрос с ремонтом дороги к дому в Железнодорожном районе.

Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

Женщина воспитывает ребенка с инвалидностью, и ей часто приходится вызывать скорую медицинскую помощь. Но подъехать к ее частному дому на улице Кошевого невозможно из-за разбитой дороги.

Пензячка попросила помощи у Вадима Супикова.

Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

В рамках депутатской деятельности он оперативно отреагировал на обращение: при взаимодействии с городским управлением ЖКХ было принято решение отсыпать участок асфальтовой крошкой.

Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

Работы уже выполнены в полном объеме.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного Заксобра
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте