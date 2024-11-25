Вадим Супиков помог с ремонтом дороги к дому на ул. Кошевого

25.11.2024 | 14:52

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков помог пензячке решить вопрос с ремонтом дороги к дому в Железнодорожном районе.

Женщина воспитывает ребенка с инвалидностью, и ей часто приходится вызывать скорую медицинскую помощь. Но подъехать к ее частному дому на улице Кошевого невозможно из-за разбитой дороги.

Пензячка попросила помощи у Вадима Супикова.

В рамках депутатской деятельности он оперативно отреагировал на обращение: при взаимодействии с городским управлением ЖКХ было принято решение отсыпать участок асфальтовой крошкой.

Работы уже выполнены в полном объеме.