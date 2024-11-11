Сетевое издание|18+|Понедельник|11 ноя 2024|13:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Вадим Супиков помог пензячке, чей дом уничтожил пожар

Печать
Telegram

В Пензе погорелица обратилась за помощью к спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову.

Горожанка жила в частном доме на улице Крымской, но огонь полностью уничтожил ее имущество. Женщина попросила Вадима Супикова помочь привести в порядок территорию участка: убрать и вывезти крупногабаритный мусор.

Вадим Супиков помог пензячке, чей дом уничтожил пожар

Парламентарий сразу же отреагировал на обращение и совместно с администрацией Железнодорожного района оперативно решил вопрос.

Вадим Супиков помог пензячке, чей дом уничтожил пожар

Специалисты сделали 5 рейсов, чтобы вывезти мусор с участка. Работы продолжат, если потребуется.

Пензячка поблагодарила Вадима Супикова за оказанную помощь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ЗакСобра
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте