Вадим Супиков помог пензячке, чей дом уничтожил пожар

В Пензе погорелица обратилась за помощью к спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову.
Горожанка жила в частном доме на улице Крымской, но огонь полностью уничтожил ее имущество. Женщина попросила Вадима Супикова помочь привести в порядок территорию участка: убрать и вывезти крупногабаритный мусор.
Парламентарий сразу же отреагировал на обращение и совместно с администрацией Железнодорожного района оперативно решил вопрос.
Специалисты сделали 5 рейсов, чтобы вывезти мусор с участка. Работы продолжат, если потребуется.
Пензячка поблагодарила Вадима Супикова за оказанную помощь.
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