Вадим Супиков помог пензячке, чей дом уничтожил пожар

11.11.2024 | 12:00

В Пензе погорелица обратилась за помощью к спикеру регионального Законодательного собрания Вадиму Супикову.

Горожанка жила в частном доме на улице Крымской, но огонь полностью уничтожил ее имущество. Женщина попросила Вадима Супикова помочь привести в порядок территорию участка: убрать и вывезти крупногабаритный мусор.

Парламентарий сразу же отреагировал на обращение и совместно с администрацией Железнодорожного района оперативно решил вопрос.

Специалисты сделали 5 рейсов, чтобы вывезти мусор с участка. Работы продолжат, если потребуется.

Пензячка поблагодарила Вадима Супикова за оказанную помощь.