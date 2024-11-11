Турист из Пензы отсудил деньги за перенос даты вылета в Турцию

11.11.2024 | 10:59

Житель Пензы через суд добился возвращения денег за оплаченные сутки проживания в турецком отеле. Он потерял их из-за изменения даты и времени вылета.

Мужчина купил путевку на семью (4 чел.) в июле 2023 года, чтобы в августе отправиться в Кемер. Он заплатил 310 000 рублей.

«Накануне даты вылета, 3 августа, турагент сообщил истцу, что дату и время вылета туроператор изменил и вместо 4 августа в 12:30 истец должен вылететь другим рейсом - 5 августа в 11:40, в связи с чем тур был сокращен на одни сутки проживания», - сообщили в областном суде.

Мужчину ситуация возмутила, и он подал на туроператора ООО «Анекс Туризм» в суд. Пензенец потребовал компенсировать ему неиспользованную часть оплаты тура (за сутки проживания в отеле), убытки за оплату гостиницы, моральный вред и неустойку.

Представитель ООО «Анекс Туризм» заявил, что вины туроператора в переносе авиарейса нет. По его словам, клиент, соглашаясь на чартерную перевозку, принял условия, при которых она осуществляется, то есть возможное изменение времени вылета.

Железнодорожный районный суд г. Пензы посчитал этот довод несостоятельным и взыскал с ответчика более 120 000 рублей.

«Апелляционная инстанция - судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда - сочла решение законным и обоснованным. Оно вступило в силу», - сообщили в суде.