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Из жизни

Спикер областного парламента поздравил ветерана труда с юбилеем

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Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков поздравил с 90-летним юбилеем жительницу Железнодорожного района Пензы Клавдию Миляйкину.

Трудовой путь Клавдии Кузьминичны начался на заводе «Электроавтомат», где она была токарем. Впоследствии около 20 лет она работала в областном исполнительном комитете, а затем в научно-исследовательском институте, откуда и ушла на пенсию.

Поздравления с личным праздником ветеран труда принимала не только от родных, близких и коллег, но и от спикера регионального парламента.

Вадим Супиков поблагодарил Клавдию Миляйкину за многолетний добросовестный труд, пожелал ей здоровья, благополучия и передал ценный подарок.

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Источник — фото областного Заксобра
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