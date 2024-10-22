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Из жизни

Кузнечанин задолжал более 1 млн рублей и отправился на СВО

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40-летнего жителя Кузнецка наказали за неуплату алиментов 17-летней дочери. Мужчина задолжал более миллиона рублей.

Горожанин по решению суда обязан был ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть своего дохода, однако долгое время игнорировал это требование. В итоге накопилась крупная сумма.

Когда материалы попали к судебным приставам, в отношении мужчины составили административный протокол. По итогам его рассмотрения было назначено 10 суток ареста.

«Впоследствии должником принято решение о заключении контракта с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции», - сообщили в УФССП РФ по Пензенской области.

Такой способ решения проблем в регионе не редкость. К примеру, житель Белинского района, побывав в зоне СВО, рассчитался с долгом по алиментам. Он прослужил 9 месяцев, получил ранение и вернулся домой на реабилитацию.

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