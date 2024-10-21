В Пензе арестовали мужчину, который ругался матом у подъезда

21.10.2024 | 15:07

46-летнего пензенца с улицы Экспериментальной в 30-й раз наказали за хулиганство.

14 октября мужчина нецензурно выражался у подъезда одного из домов в присутствии посторонних. На их замечания он не реагировал.

Вызванный на место представитель власти составил в отношении хулигана протокол об административном правонарушении. Через некоторое время материалы поступили в Первомайский районный суд.

Там учли, что пензенец признал вину, ранее 29 раз привлекался к ответственности за аналогичное поведение, и арестовали горожанина на 14 суток.

«Не согласившись с постановлением, мужчина подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на то, что ему назначили слишком строгое наказание», - сообщили в Пензенском областном суде.

Оценив все доказательства, вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.