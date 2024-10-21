Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе арестовали мужчину, который ругался матом у подъезда

Печать
Telegram

46-летнего пензенца с улицы Экспериментальной в 30-й раз наказали за хулиганство.

14 октября мужчина нецензурно выражался у подъезда одного из домов в присутствии посторонних. На их замечания он не реагировал.

Вызванный на место представитель власти составил в отношении хулигана протокол об административном правонарушении. Через некоторое время материалы поступили в Первомайский районный суд.

Там учли, что пензенец признал вину, ранее 29 раз привлекался к ответственности за аналогичное поведение, и арестовали горожанина на 14 суток.

«Не согласившись с постановлением, мужчина подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на то, что ему назначили слишком строгое наказание», - сообщили в Пензенском областном суде.

Оценив все доказательства, вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте