В ночь на 14 октября температура в Пензенской области будет минусовой

13.10.2024 | 16:11

В Пензенской области в ночь на понедельник, 14 октября, ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Температура опустится до -2…-7 градусов.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

Утром будет ясно, термометр покажет -3…+5 градусов, но ощущаться они будут как -7. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +5…+10.

Также синоптики предупредили о сильном юго-восточном ветре, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что температурный режим в Пензенской области приобрел осенний характер. Ночью за окном минусовая температура, днем градусник показывает плюсовые значения.