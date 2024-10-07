Пензенские врачи спасли 5-летнего ребенка с листериозным менингитом

07.10.2024 | 16:27

В Пензе врачи областного клинического центра специализированных видов медпомощи, известного в народе как больница КИМ, спасли жизнь 5-летнего мальчика из Нижнего Ломова с листериозным менингитом.

Летальность при этом заболевании достигает 15-17%. Пост с историей появился в группе медучреждения соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 7 октября.

По словам матери, мальчику стало плохо 11 сентября. Быстро температура поднялась до 40 градусов, и началась сильная рвота. Ребенка в короткий срок доставили в районную больницу, там врачи решили перенаправить маленького пациента в Пензу.

«Оперативность действий мамы ребенка в данном случае имела огромное значение. Попавшие в организм бактерии листерий достаточно быстро размножаются внутри клеток, попадая с током крови и лимфы в различные органы (печень, селезенку, почки, центральную нервную систему и др.), где продолжают размножаться и образовывать гранулемы, которые затем нагнаиваются и рубцуются. Итогом этого может быть самый печальный конец! Именно поэтому Мария, не дожидаясь приезда скорой помощи, на собственной машине поехала в областной центр», - сообщили медики.

Всю дорогу до Пензы у ребенка не прекращалась рвота. По прибытии в областную детскую больницу имени Н. Ф. Филатова выяснилось, что температура у мальчика поднялась до 42 градусов. Врачи, проконсультировавшись, решили отправить пациента в центр специализированных видов медпомощи.

Заведующая инфекционным отделением № 4 Юлия Сидорова рассказала, что с первых же минут нахождения ребенка в центре началась борьба за его жизнь. Почти сразу у него диагностировали отек головного мозга и поместили в реанимацию.

Благодаря быстроте работы клинико-диагностической лаборатории, профессионализму врачей центра и консультациям со специалистами Москвы и Санкт-Петербурга, состояние ребенка удалось стабилизировать.

«Проблема заключалась еще и в том, что листерии резистентны ко многим антибактериальным препаратам. Но, благодаря быстрой постановке точного диагноза и оперативно назначенному правильному лечению, очень скоро стало ясно, что жизни мальчика ничего не угрожает. Хочу отметить и грамотные действия его мамы, которая не стала заниматься самолечением сына, а обратилась за квалифицированной помощью к врачам. Возможно, именно это обстоятельство и стало решающим фактором в спасении детской жизни», - отметила заместитель главного врача центра Джамиля Курмаева.

Сейчас мальчик выздоровел, скоро его выпишут, он отправится домой.

Возбудители листериоза долгое время могут сохраняться в почве, воде, соломе, размножаются в пищевых продуктах: молоке, мясе, масле, сыре, овощах.

Под воздействием солнечного света листерии инактивируется. Гибнут эти микроорганизмы при температуре 70 градусов в течение 20-30 минут, а при 100 градусах - в течение 5-10 минут.

Чаще всего люди заражаются через овощи, собранные с участков, где использовали навоз для удобрения или необеззараженные сточные воды для полива.

«Факторами передачи могут стать некипяченое молоко, сыры и другие молочные продукты, загрязненная вода. Повышенную опасность представляют мягкие сыры, а также продукты быстрого приготовления», - рассказали специалисты.