Администрация Пензы ответила в суде за ямы на ул. Ермака

Суд обязал администрацию Пензы привести в порядок дорогу у дома № 46 на улице Ермака. Проезжая часть не отвечает требованиям безопасности.

В ноябре 2023 года прокуратура провела проверку и обнаружила, что на этом участке дороги есть многочисленные выбоины глубиной 6,5 см, длиной 1,62 м, площадью 2,55 кв. м. Местные жители в течение 6 лет жаловались на состояние асфальта и просили его отремонтировать, однако ни администрация, ни управление ЖКХ, ни МБУ «Пензавтодор» не спешили приступать к устранению дефектов.

После проверки прокуратура внесла представление главе Пензы, его рассмотрели и удовлетворили. Администрация города обязалась отремонтировать дорогу в весенне-летний период 2024 года.

В июне сотрудники надзорного ведомства снова побывали на участке и увидели, что ямы никуда не делись, никаких дорожных работ не ведется.

Плохое состояние проезжей части нарушает права горожан, из-за него возрастает риск возникновения ДТП, травмирования людей. Прокуратура подала иск в суд, требуя признать незаконным бездействие администрации Пензы.

Ответчик, объясняя, почему участок остается неотремонтированным, сослался на отсутствие денег. Этот довод суд признал несостоятельным, так как органы местного самоуправления не могут быть освобождены от обязанностей ремонтировать и содержать дороги.

«Исковое заявление прокурора Железнодорожного района Пензы о признании бездействия незаконным и возложении обязанности привести участок автомобильной дороги в надлежащее состояние решением суда было удовлетворено. Решение в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.