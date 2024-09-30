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Из жизни

У гостя Пензенской области возникли претензии к транспортной полиции

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Гостя региона не устроила работа Пензенского линейного отдела МВД РФ на транспорте. По мнению мужчины, в Каменке, на станции Белинской, с ним общался нетрезвый сотрудник.

Заявитель позвонил в редакцию PenzaInform.ru и сообщил, что его 18-летнего сына-инвалида высадили из поезда в поле.

Юноша ехал на составе, следовавшем из Волгограда в Москву, и попросил проводника разбудить его на нужной станции. Тот забыл о пассажире, после чего между ними произошел конфликт. На территории Тамбовской области, по словам мужчины, проводник якобы сорвал стоп-кран и высадил его сына в поле.

В воскресенье, 29 сентября, отец пассажира обратился в линейный отдел в Каменке, чтобы привлечь проводника к ответственности, и поведение сотрудника, который принимал у него заявление, показалось ему несоответствующим. Будучи уверенным, что тот пьян, мужчина обратился в дежурную часть и транспортную прокуратуру.

Ситуацию прокомментировали в Пензенском линейном отделе МВД РФ на транспорте. «29 сентября было принято заявление о том, что юношу 2005 года рождения высадили из поезда в поле. Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

Также поступило заявление, что оформлявший бумаги сотрудник полиции был пьян. В отношении него сразу была организована проверка, информация не подтвердилась», - сообщили в ведомстве.

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