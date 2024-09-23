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Из жизни

В Спасском районе мать забыла про доли детей после покупки дома

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Жительницу Спасского района обязали выделить троим детям доли в доме, который она приобрела с использованием материнского капитала.

Женщина подала заявление на выделение ей 542 511 рублей для улучшения жилищных условий. Эта сумма была направлена на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, взятого на приобретение дома.

Мать стала единственной владелицей квадратных метров, хотя по закону должна была оформить жилье в общую долевую собственность.

Районный прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов малолетних детей.

В итоге женщину обязали в течение 3 месяцев включить их в число владельцев с определением долей по соглашению, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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