16 сентября в Пензенской области станет очередным днем бабьего лета

15.09.2024 | 15:27

В понедельник, 16 сентября, в Пензенской области сохранится теплая и сухая погода. Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на понедельник ожидается температура воздуха +7…+12 градусов. Небо будет ясным, дождя не прогнозируется.

Утром синоптики обещают +15…+17 и солнечную погоду. Днем в регионе местами будет облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до +21…+26. Восточный ветер задует с порывами 8-13 м/с.

Из-за сухого бабьего лета с 14 по 18 сентября в области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сохраняется 5-й класс пожарной опасности леса.

Согласно народным приметам, если 16 сентября выдастся теплым, это означает, что весна будет поздней. Красный закат в этот день предвещал близкие холода.