Сетевое издание|18+|Четверг|5 сен 2024|15:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Мужчина, упавший при ремонте Дома культуры, отсудил 50 000 рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Мужчина, упавший с крыши котельной во время капитального ремонта Дома культуры в селе Чаадаевка Городищенского района, получит компенсацию за травму на производстве.

ЧП случилось 10 января 2020 года. У пострадавшего диагностировали перелом ноги, относящийся к категории легких.

Работодатель (ООО «Север-Строй»), на которого мужчина трудился с 2019 года, не только не выплатил никакой компенсации, но и заявил, что тот у него не числится. Установить трудовые отношения получилось только в 2022 году через суд.

Позже мужчина снова обратился к служителям Фемиды, но уже с иском о взыскании с компании компенсации морального вреда.

При изучении материалов дела было установлено, что ООО «Север-Строй» плохо организовало ремонт на высоте: работников не обеспечили необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, обучение сотрудников не проводилось, знания требований охраны труда не проверялись.

В результате Октябрьский районный суд Пензы постановил взыскать с ответчика 50 000 рублей.

«Коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла решение суда первой инстанции законным и обоснованным», - отметили в пресс-службе облсуда.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте