Мужчина, упавший при ремонте Дома культуры, отсудил 50 000 рублей

05.09.2024 | 10:42

Мужчина, упавший с крыши котельной во время капитального ремонта Дома культуры в селе Чаадаевка Городищенского района, получит компенсацию за травму на производстве.

ЧП случилось 10 января 2020 года. У пострадавшего диагностировали перелом ноги, относящийся к категории легких.

Работодатель (ООО «Север-Строй»), на которого мужчина трудился с 2019 года, не только не выплатил никакой компенсации, но и заявил, что тот у него не числится. Установить трудовые отношения получилось только в 2022 году через суд.

Позже мужчина снова обратился к служителям Фемиды, но уже с иском о взыскании с компании компенсации морального вреда.

При изучении материалов дела было установлено, что ООО «Север-Строй» плохо организовало ремонт на высоте: работников не обеспечили необходимым технологическим и вспомогательным оборудованием, материалами, инструментом, обучение сотрудников не проводилось, знания требований охраны труда не проверялись.

В результате Октябрьский районный суд Пензы постановил взыскать с ответчика 50 000 рублей.

«Коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла решение суда первой инстанции законным и обоснованным», - отметили в пресс-службе облсуда.