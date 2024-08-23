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Из жизни

В Пензе куница залезла на березу во дворе на Минской

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Утром в пятницу, 23 августа, жительница Пензы Екатерина встретила хищного зверя на улице Минской. На березу возле дома № 9 забралась куница.

Женщина прислала видео в телеграм-канал PenzaInform.

«Она с 6 утра и до 11 часов примерно была на дереве, потом слезла, залезла под машину... Дальше не знаем», - поделилась горожанка.

На снятом ролике видно, как зверек бросает взгляд на прохожую, а затем отворачивается в сторону и потом перемещается по ветке.

Пензенцы, посмотревшие кадры, отметили, что природа в областном центре умеет удивлять, но выразили опасение по поводу здоровья животного: не болеет ли куница бешенством, раз подошла так близко к людям.

Это не первый случай в Пензенской области, когда дикие звери оказываются рядом с человеком. Так в июне около заправки в Арбекове поселилась косуля. В тот же месяц у села в Городищенском районе нашли следы медведя.

В мае на озеро в Камешкирско-Лопатинском лесничестве прилетели лебеди. А летом 2021-го в Сердобском районе аисты свили гнездо на водонапорной башне.

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Источник — видео жительницы Пензы Екатерины
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