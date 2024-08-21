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Из жизни

С 22 августа пензенцы все сильнее будут чувствовать приход осени

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В четверг, 22 августа, в Пензенской области ожидается комфортная температура воздуха и пасмурная погода.

Согласно прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на четверг в регионе будет преимущественно без осадков, термометр покажет +6…+11 градусов.

Утром ожидается около +15. Днем солнце скроют облака, будет дуть северо-восточный ветер с порывами 6-11 м/с. Осадки маловероятны. Воздух прогреется до +21…+26.

22 августа в народном календаре - день Матфея Змеесоса. Считалось, что с этой даты осень будет ощущаться все сильнее.

Согласно народным приметам, ясная ночь 22 августа предвещала осадки, яркий месяц на небе означал скорый приход тепла. Если в этот день шел дождь, то ожидалось, что осадки затянутся до сентября.

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