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Из жизни

В Заводском районе пензенцы вторые сутки живут без воды

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В четверг, 15 августа, из-за аварии на сетях водоснабжения в домах жителей Заводского района Пензы отключили ресурс. Горожане выплескивают свое возмущение в пабликах.

«Это уже чрезвычайная ситуация», «Не имеют права отключать воду без предупреждения больше чем на сутки. Должны были на время включить», «Воду на Ударной так и не дали», «Интересно, сколько нам еще сидеть без воды», - пишут пензенцы, лишенные благ цивилизации.

Горожане предъявляют претензии не только коммунальщикам, но и администрации.

«Проинформируйте, пожалуйста. Адекватной информации ни одна организация не дает», «Подвоз воды людям хоть бы обеспечили. Люди на работу ходят, умыться нечем», - упрекают они чиновников.

В ресурсоснабжающей организации сообщили, что аварийно-восстановительные бригады вторые сутки устраняют утечку у дома № 41 на проспекте Победы. Поврежден трубопровод диаметром 500 мм.

Ситуация осложнилась затоплением котлована. Утром 16-го числа воду откачали, рабочие приступили к зачистке трубы для замены аварийного участка протяженностью 3 метра.

Горожанам пообещали восстановить подачу ресурса до конца дня.

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Источник — фото ООО «Горводоканал»
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