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Из жизни

Пензячке помогли восстановить номер, которым она не пользовалась 5 лет

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Пенсионерке-инвалиду из Пензы помогли восстановить номер телефона, которым она не пользовалась около 5 лет. Горожанка имела другую сим-карту, а когда решила вставить в мобильный старую, то очень расстроилась: ее заблокировали.

При этом оператор присылал женщине сообщения с просьбой подтвердить данные, но та, подумав, что ей пишут мошенники, не стала ничего делать.

Поняв, что номер больше не работает, пензячка отправила внуков со своим паспортом в отделение связи, где им сказали, что действовать нужно было раньше. Тогда пенсионерка обратилась в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

«На балансе больше тысячи оставалось. А номер-то не действует. Как так? Я инвалид, неходячая», - рассказала она.

Редакция отправила запрос в Роскомнадзор, его сотрудники связались с оператором и выяснили, что номер действительно заблокирован, но договор еще не расторгнут и данные необходимо подтвердить как можно быстрее. Однако приехать в офис женщина не смогла.

«Сотрудники ведомства совместно с оператором связи помогли ей актуализировать информацию в кратчайшие сроки. Связь по этому номеру восстановили», - сообщили в РКН.

В пресс-службе Главного радиочастотного центра, сопровождающего функции Роскомнадзора в сфере связи, напомнили: подтвердить персональные данные можно в личном кабинете на сайте оператора (для этого понадобится подтвержденная учетная запись на «Госуслугах») или посетить салон связи своего оператора.

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