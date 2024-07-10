В Мокшанском районе инспекторы помогли водителю с болью в сердце

10.07.2024 | 20:34

На трассе М-5 сотрудники Госавтоинспекции помогли мужчине, которому стало плохо за рулем. Его жена ходила по дороге и пыталась остановить проезжавшие мимо машины.

Вечером во вторник, 9 июля, супруги проезжали через Мокшанский район, следуя из Нижнего Ломова в Саратов. В пути мужчина почувствовал боль в сердце.

Автомобиль с включенной аварийной сигнализацией и стоящую рядом женщину заметили полицейские. Узнав, что произошло, они вызвали скорую и оказали водителю первую помощь.

Благодаря их слаженным и грамотным действиям трагедии удалось избежать.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, рассказали в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.