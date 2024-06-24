С водителя попытались взыскать 4 миллиона за ДТП под Пензой

24.06.2024 | 12:42

В Пензенской области работодателю не удалось взыскать с водителя-экспедитора 4 миллиона рублей после ДТП, в которое тот попал на трассе.

12 сентября прошлого года сотрудник ООО «Автопитер» выехал с грузом из Пензы в Москву на автомобиле «ГАЗон Next». В Нижнеломовском районе он врезался в стоявший Volvo FH-Truck 4X2 с полуприцепом.

Машина экспедитора получила такие сильные повреждения, что восстановлению не подлежала.

Работодатель счел, что водитель нанес ему ущерб более чем на 4 миллиона рублей (сюда же вошла стоимость ремонта полуприцепа, оплаченного организацией). Он уволил шофера и обратился в Сердобский городской суд с намерением взыскать с него всю сумму.

Однако требования удовлетворили лишь частично.

Дело в том, что шофера не привлекали к административной ответственности за ДТП в связи с малозначительностью правонарушения, поэтому основания для возложения на него материальной ответственности в полном объеме нет. В итоге с водителя взыскали средний заработок за 1 месяц.

«Решение суда первой инстанции по апелляционным жалобам ответчика и истца было проверено судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда и оставлено без изменения», - сообщили в пресс-службе облсуда.